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Украинский военный обронил оружие перед президентом Грузии

17:26, 23 июня 2021
Фото: president.gov.ua

Украинский военнослужащий почётного караула обронил ножны от сабли перед президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи политика с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

На кадрах видно, как военнослужащий идёт с поднятой саблей на встречу Зурабишвили и Зеленскому. Он уронил ножны при попытке сложить в них оружие. Зурабишвили никак не отреагировала на случившееся, а вот Зеленский рассмеялся.

Ранее Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она позвала украинского лидера в Берлин для обсуждения вопросов двусторонних отношений Украины и Германии. Также канцлер ФРГ предложила Зеленскому обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.

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