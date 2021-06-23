Украинский военный обронил оружие перед президентом Грузии

Украинский военнослужащий почётного караула обронил ножны от сабли перед президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи политика с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

На кадрах видно , как военнослужащий идёт с поднятой саблей на встречу Зурабишвили и Зеленскому. Он уронил ножны при попытке сложить в них оружие. Зурабишвили никак не отреагировала на случившееся, а вот Зеленский рассмеялся.

Ранее Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она позвала украинского лидера в Берлин для обсуждения вопросов двусторонних отношений Украины и Германии. Также канцлер ФРГ предложила Зеленскому обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.