Украинский военный обронил оружие перед президентом Грузии

Украинский военнослужащий почётного караула обронил ножны от сабли перед президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи политика с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».
На кадрах
Ранее Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она позвала украинского лидера в Берлин для обсуждения вопросов двусторонних отношений Украины и Германии. Также канцлер ФРГ предложила Зеленскому обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.