Украинский военный назвал имена проваливших эвакуацию «Азова» из Мариуполя

Пленный стрелок ВСУ Иван Гавриленко, бывший в составе группы, которой поручили эвакуировать из Мариуполя руководителей националистического полка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), назвал имена других участников группы, провалившей операцию. По его словам, которые приводят РИА Новости, командиром группы был офицер Назар Боровицкий. В состав группы также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский.