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Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах у националистов

Украинский военнопленный Янковский рассказал о заградотрядах у националистов
04:01, 24 апреля 2022
Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах у националистов Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сдавшийся в плен старший сержант разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Михаил Янковский заявил, что украинские националисты активно используют заградительные отряды. По его словам, так они борются с дезертирством, сообщает РИА Новости.

Сержант пояснил, что заградительный отряд в его мотопехотной бригаде появился, когда боевой дух упал, а многие военные стали складывать оружие, переходя на сторону ЛНР.

К нам прибыла группа из центра, около 10 человек. Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд, — рассказал военнопленный.

Он отметил, что во время боя эти люди наблюдали, чтобы бойцы не оставляли позиций, при этом открывали огонь без предупреждения по всем, кто вёл себя подозрительно.

Ранее стало известно, что Герой России, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал главные цели второго этапа спецоперации на Украине. По его словам, это уничтожение мощной группировки ВСУ на Донбассе. Она, по оценке эксперта, насчитывает от 40 до 60 тысяч бойцов, которые вооружены западным оружием и обучены натовскими структурами, добавил он.

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