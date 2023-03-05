Украинский военнопленный рассказал о «наплевательском отношении» к солдатам Украинский военнопленный Крикливый заявил о нехватке вооружения после обучения в Британии

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сдавшийся в плен солдат ВСУ сообщил РИА Новости, что украинские военные отправляются на фронт без достаточного количества оружия после обучения в Англии. По словам солдата, он и его группа прошли 21-дневное обучение в Великобритании, включающее в себя медицину, инженерные работы, боевые действия в городской и лесной местности.

Однако по возвращении на Украину их поселили в доме в селе Житомирской области, не предоставив никаких задач. После 1,5 месяцев бездействия, им сообщили о направлении в зону боевых действий, но без конкретизации места.

По словам солдата, их завезли в сектор и приказали окопаться, однако позже их направили в другую точку. Ночью, передвигаясь, им пришлось освободить свои рюкзаки, чтобы было легче убегать от пулеметчика. После этого огни забежали в посадку, где и заночевали. Вскоре их обнаружили российские солдаты и им пришлось сдаться.

В середине февраля Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 101 военнослужащего после переговоров с Киевом. В ведомстве отметили, что в плену им грозила смертная казнь.

В декабре прошлого года в Россию из украинского плена были возвращены 142 военнослужащих. Из них 82 — накануне Нового года.