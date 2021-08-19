Украинский темнокожий спортсмен обвинил Скабееву в подставе на Олимпиаде

Народный депутат Верховной рады и олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал о том, как телеведущая Ольга Скабеева подставила его в 2016 году. Пост с заявлением Беленюка опубликовала Скабеева в своём Telegram-канале.

Не знал тогда, кто это... Но уже тогда задатки пропагандистки у неё были. Если вы посмотрите на фото, она так аккуратненько подняла микрофон. Я даже не увидел, что микрофон с надписью «Россия». Если ей нужно было со мной фото, то не обязательно поднимать микрофон, чтобы сфотографироваться именно так, — поделился Беленюк.

При этом телеведущая подписала свой пост фразой «У Жана продолжает полыхать!», отметив, что, скорее всего, нардепу очень сильно досталось за снимок с ней. Она также добавила, что Беленюк инсценировал нападение украинских националистов.

Ранее спортсмен рассказал, что с малых лет посещает храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве — украинскую православную церковь Московского патриархата.