Украинский спортсмен резко изменил свою позицию в отношении России

Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко заявил в сюжете «Военного телевидения Украины», что изменил свою позицию относительно украинско-российских отношений. Известно, что спортсмен в беседе с порталом Tribuna.com заявил, что выступает за дружбу между Москвой и Киевом.

Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит, — сказал спортсмен.

Он отметил, что благодарен украинским военным, которые находятся на востоке страны, пожелав им «силы духа и терпения». Абраменко также добавил, что «ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины».

Ранее бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун нашёл новый сценарий, как Москва может «развязать войну» с Киевом. По его мнению, поводом для этого может стать ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Пискун заявил, что в Москве просчитали вариант, если Варшава и Вильнюс откажутся впускать в страны мигрантов. В таком случае на границе их будет становиться только больше, из-за чего может начаться штурм. По его словам, Польша откроет огонь, но белорусы придут на помощь беженцам, которым придётся вновь искать себе пристанище.