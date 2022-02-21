Украинский снаряд уничтожил российский пограничный пункт

Выпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, здание полностью разрушено, пострадавших нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Погранпункт находился в 150 метрах от границы.

21 февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов... расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня в республиках Донбасса заявили о маcсированном обстреле населённых пунктов со стороны позиций украинcкой армии. Сообщалось о применении миномётов, гранaтомётов и танковых орудий.

19 февраля в Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд, его обнаружили в километре от государственной границы России с Украиной. На опубликованных в Сети кадрах видно, что после взрыва в земле осталась крупная воронка.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.