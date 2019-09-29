Шоумен Антон Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютый, заявил о русификации Львова. По словам известного русофобскими высказываниями артиста, это «осознанный или неосознанный комплекс неполноценности», что все городские жители говорят по-русски.
Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания всё чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, — сказал Мухарский в эфире канала «НТА».
Шоумен считает причиной такого явления влияние российского медиапродукта, а также «упущенные возможности украинизации поколения, рождённого уже в вольной Украине».
Ранее News.ru сообщал, что российский парламентарий Наталья Поклонская прокомментировала планы Украины по восстановлению транспортного сообщения с Крымом. По её словам, Киеву давно пора переходить к реальным действиям в данном вопросе, поскольку это в интересах жителей Украины. Поклонская пожелала украинским властям успехов и «чуть-чуть храбрости».