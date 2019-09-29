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Американские поисковики нашли на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, которое затонуло в 1901 году и было названо местными жителями «кораблём-призраком». Его обнаружили ещё в середине лета на глубине 250 метров, но известно об этом стало только сейчас.

Корабль искали с помощью гидролокатора. Он практически не повреждён, сообщает издание MPR News. Корабль вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, после чего попал в сильный шторм и исчез....