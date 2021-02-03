Украинский посёлок хотят переименовать в Нью-Йорк

https://static.news.ru/photo/b6561b3c-665c-11eb-894a-96000091f725_660.jpg Фото: kmu.gov.ua

В Верховной раде одобрили решение о переименовании посёлка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области Украины в Нью-Йорк.

Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения парламента страны удовлетворил представление Донецкой военно-гражданской администрации. Об этом заявил депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура.

Очень жду голосования в Раде. Однозначно, это один из важнейших вопросов сейчас, — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

По его словам, Нью-Йорк — историческое название данного населённого пункта. Оно использовалось до 1951 года.

В Новгородском проживает около 10 тысяч человек. На территории посёлка расположена железнодорожная станция Фенольная (на линии Константиновка — Ясиноватая). Кроме того, там находится Дзержинский фенольный завод. Посёлок был основан выходцами из американской секты меннонитов.

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