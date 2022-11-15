Украинский посол вызван в МИД Израиля Посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за поддержки Киевом инициативы палестинцев в ООН

Фото: Sara Lemel/dpa/Global Look Press

Евгений Корнийчук

Украинский посол Евгений Корнийчук вызван в МИД Израиля, сообщает государственное израильское радио Kan. Это произошло после того, как Киев поддержал в ООН инициативу Палестины обратиться в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Израилем Западного берега реки Иордан. Глава отдела международных организаций израильского МИД Амир Вейсброд назвал этот шаг Украины возмутительным.

Мы найдем способ выразить свое недовольство украинцами. Мы пригласим посла и подумаем, как еще ответить, — сказал Вейсборд.

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский сообщил о том, что Тель-Авив разочарован шагами Украины, которая дважды за последние две недели поддержала антиизраильские резолюции. Дипломат отметил, что такая позиция на способствует укреплению доверия между двумя странами.

Комитет ООН 12 ноября большинством голосов поддержал предложение Палестины о направлении в Международный суд организации в Гааге запроса о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Итоги этого голосования осудил премьер-министр Израиля Яир Лапид, который заявил, что данный шаг «не изменит реальности на местах» и может привести к эскалации.

Кроме того, Украина поддержала резолюцию «Риск распространения ядерного оружия Ближним Востоком», которая также негативно отражается на интересах Израиля, считающегося единственным государством региона, обладающим ядерным оружием, хотя и не признающим этот факт официально.