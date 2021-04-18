Украинский посол в Берлине призвал ФРГ «вынести предупреждение» РФ

https://static.news.ru/photo/93e29884-a048-11eb-9122-96000091f725_660.jpg Андрей Мельник Фото: youtube.com

Берлин должен предупредить Москву о последствиях возможных агрессивных действий, вплоть до тотального экономического эмбарго. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения, — цитирует его Frankfurter Allgemeine.

Мельник пригрозил России бойкотом политического руководства, судом за «военные преступления», а также полным экономическим эмбарго и перекрытием инвестиций. При этом он добавил, что Киев нуждается в поддержке на фоне возрастающей напряжённости в отношениях с Москвой.

Ранее Мельник заявил, что содействие властям Украины в возвращении полуострова является «моральной обязанностью» Германии, учитывая её «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора.

Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар заявил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник позволяет себе громкие выступления лишь по той причине, что на них никто не реагирует.