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Украинский посол в Берлине призвал ФРГ «вынести предупреждение» РФ

16:00, 18 апреля 2021
Андрей Мельник Андрей Мельник Фото: youtube.com

Берлин должен предупредить Москву о последствиях возможных агрессивных действий, вплоть до тотального экономического эмбарго. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения, — цитирует его Frankfurter Allgemeine.

Мельник пригрозил России бойкотом политического руководства, судом за «военные преступления», а также полным экономическим эмбарго и перекрытием инвестиций. При этом он добавил, что Киев нуждается в поддержке на фоне возрастающей напряжённости в отношениях с Москвой.

Ранее Мельник заявил, что содействие властям Украины в возвращении полуострова является «моральной обязанностью» Германии, учитывая её «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора.

Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар заявил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник позволяет себе громкие выступления лишь по той причине, что на них никто не реагирует.

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