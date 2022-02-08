Украинский посол посетовал, что ФРГ помогает Киеву как Сомали

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия оказывает Киеву недостаточную финансовую поддержку. Её можно сравнить с помощью Сомали или Южному Судану, отметил он в эфире Deutschlandfunk.

Дипломат указал , что Украина благодарна Берлину за помощь, ценит её.

Только всё относительно, и если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом, — подчеркнул Мельник.

Он подсчитал, что за последние годы Германия выделила на развитие Украины €771 млн евро. При этом один лишь Китай на эти же цели получает от Берлина почти €500 млн, посетовал посол.

За последние семь лет Украина получила 0,5% из более чем 130 миллиардов евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе, — считает дипломат.

Ранее стало известно, что глава германского МИД Анналена Бербок назвала опасность, которая станет для Украины страшнее танковой атаки. Это прекращение поставок в страну энергоносителей, а также кибератаки, заявила глава немецкой дипломатии. Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане, добавила министр.