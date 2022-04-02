Украинский посол обвинил президента ФРГ в тесных связях с Москвой

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник осудил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за чрезмерно тесные связи с Россией, сообщает немецкая газета Tagesspiegel. Мельник утверждает, что тот якобы обладает целой «паутиной контактов» с Москвой.

Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло, — заявляет Мельник.

По его мнению, Германия заинтересована в поддержании отношений с Россией как минимум из-за её зависимости от российских поставок нефти, газа и угля. Частичную ответственность за это Мельник переложил на президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который за десятилетия якобы обзавёлся «паутиной контактов» с Москвой. В создание этой сети контактов, по словам посла, оказались вовлечены внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер и статс-секретарь в МИД Андреас Михаэлис.

За десятилетия Штайнмайер создал паутину контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас не последнюю роль играют в коалиции, — убеждён Мельник.

Ранее Германия выступила против расширения военной мощи Украины. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ опасается необдуманных шагов, которые могут усугубить отношения с Россией и привести к худшему развитию событий.

Также генеральный инспектор Вооружённых сил ФРГ Эберхард Цорн доложил, что Германия ни при каких обстоятельствах не будет задействовать свои силы на территории Украины. Цорн аргументировал это переориентацией на оборону страны после событий 2014 года.