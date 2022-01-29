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Украинский политолог заявил, что США подыгрывают РФ

Украинский политолог Фесенко: эвакуация дипломатов США «играет на руку России»
02:50, 30 января 2022
Украинский политолог заявил, что США подыгрывают РФ Киев, Украина Фото: Yevhen Kotenkoukrinform/Global Look Press
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Киевский политолог Владимир Фесенко заявил, что рекомендации Вашингтона покинуть Украину дипломатическому персоналу, членам семей и гражданам США испортили репутацию страны. Кроме того, таким заявлением Белый дом подыграл Кремлю, отметил он в комментарии для журнала «Новое время».

Американцы продемонстрировали определённую слабину и показали, что боятся. А ещё косвенно подыграли российской пропаганде, — подчеркнул Фесенко.

По мнению политолога, Россия якобы может использовать данный факт в своих интересах. В каких именно, он не указал. Действия же Вашингтона объяснил влиянием «афганского синдрома», появившегося после того, как американцы «обожглись в Кабуле».

Ранее стало известно, что разведка Украины вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование. «Ценности» перемещены на запад страны в «безопасные места», сообщает Washington Post. Издание считает, что это говорит о подготовке украинской разведки к эскалации ситуации.

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