Украинский политолог рассказал, как вернуть Крым

https://static.news.ru/photo/eee765e8-8f5e-11eb-b645-96000091f725_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Единственный способ «вернуть» Крым Украине — подготовить спецоперацию. Но при нынешнем президенте Владимире Путине это невозможно, считает украинский политолог Пётр Олещук.

Главное — быть готовыми к проведению такой «спецоперации», считает украинский эксперт.

Единственный механизм возвращения украинских территорий — соответствующая спецоперация. Но главное — надо быть к ней готовыми, — цитирует Олещука «Главред».

При этом политолог особо подчёркивает, что о возвращении Крыма при Путине придётся забыть.

Накануне член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высмеял обещание заместителя главы правительства Украины Алексея Резникова выселить россиян из Крыма. Украинский вице-премьер заявил, что Киев выдворит с полуострова российских граждан, переехавших из других регионов, когда вернёт контроль над Крымом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Токио полностью поддерживает позицию украинских властей по «аннексии Крыма». Об этом заявил посол Японии в Киеве Такаши Кураи.