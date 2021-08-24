Украинский политолог назвал «Крымскую платформу» одноразовой

Саммит «Крымская платформа» не станет постоянным, и в следующем году о ней никто не вспомнит. Об этом Lenta.ru сообщил украинский политолог Олег Хавич.

Он уверен, что решение о проведении саммита является пиар-компанией президента Украины Владимира Зеленского, который решил «отличиться» от своих предшественников.

Нужно сделать картинку, что многие страны поддерживают претензию Украины на Крым, — пояснил Хавич.

Эксперт считает, что в дальнейшем о «Крымской платформе» вовсе забудут, а если вспомнят, то только в «каком-то смешном формате без приезда такого количества гостей».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского не позориться мероприятиями в честь чужих населённых пунктов, а проводить их в одноимённых городах своей страны. Дипломат также напомнила о принятом ранее законе «о коренных народах Украины», который, по её мнению, считается «одним из самых вопиющих актов этногражданской сегрегации со времён законов Джима Кроу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском форуме «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы». Позднее он пригласил Россию к участию в этом форуме.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.