Украинский политолог объяснил, зачем Запад переписывает историю ВОВ Политолог Скачко: Запад переписывает историю ВОВ для «отмены» России

Фото: Иван Шагин/РИА Новости

Бой за Рейхстаг в Берлине, 1945 год

Запад предпринимает попытки умалить вклад России в победу над гитлеровскими войсками в годы Великой Отечественной войны, сказал в беседе с NEWS.ru украинский политолог и историк Владимир Скачко. По его мнению, таким образом за рубежом пытаются оправдать «отмену» РФ.

Идет вычеркивание России как правопреемницы СССР из списка победителей. Необходимое, чтобы оправдать «отмену» всего русского по всему миру, — полагает эксперт.

Скачко добавил, что у этих действий будут серьезные последствия. Дойдет до того, считает он, что на Западе Адольфа Гитлера будут воспринимать как борца за демократию против сталинского режима.

Все это закончится тем, что поход Гитлера на Восток будут выдавать как попытку принести демократию на варварские тоталитарные территории, а его самого объявят европейским демократом, — допустил собеседник.

Бывшие республики СССР отказываются от празднования Дня Победы. В прошлом году власти Украины заменили его на День Европы, который теперь будет отмечаться 9 мая. Правительство Молдавии позднее также одобрило законопроект об отмене празднования Дня Победы в эту дату. Праздник перенесли на 8 мая и назвали его Днем памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны.