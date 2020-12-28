Украинский политик заявил, что Зеленский превратился в Порошенко

https://static.news.ru/photo/d6388ce0-4952-11eb-84a7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко. Об этом заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Рады Михаил Добкин.

По его словам, во втором туре президентских выборов он голосовал за Зеленского, «идеальный персонаж для Украины постмайданной», однако ошибся.

Где тот Зеленский, за которого я голосовал? Верните мне его. Но я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал. Тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного. Тот Зеленский обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он приговор Порошенко, — отметил политик в беседе с RT.

Добкин также высказался о возможности нормализации отношений Москвы и Киева. По его мнению, это не исключено, поскольку для Украины очень важен рынок, который формируется на территории России, бывших республик СССР.

Там, где выгодно, как правило, стараются не ругаться и обходить острые углы. Потому что торгуя, общаясь, развиваясь, сложно воевать. Даже ругаться сложно. Поэтому мир будет восстановлен, — уверен политик.

Он добавил, что «плохие времена» в отношениях двух стран скоро закончатся и позже «мы будем удивляться, как могло быть такое».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Добкин назвал посольство США «реальной властью на Украине». В качестве аргумента политик обратил внимание на перемены во взглядах Владимира Зеленского и заявил, что стоит за этим «очень серьёзное» внешнее влияние. Меняет взгляды украинских политиков, по мнению бывшего главы Харькова, посольство США, которое «не стесняется этого».