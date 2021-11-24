Раскрыт «тайный план» Китая на российскую территорию

Политический аналитик и бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил рассказал, как однажды встречался с «очень высоким чиновником», который входит в двадцатку виднейших китайских политиков, и пошутил про «мир, дружбу и взаимопонимание на украинско-китайской границе». По словам Чорновила, китайский коллега не отреагировал не неё смехом, а спокойно ответил, что это «близко к планам Китая».

Вы себе даже не представляете, как это близко к нашему плану столетнего геополитического развития, — сказал неназванный собеседник экс-депутата.

Дальнейшие подробности беседы украинский политик приводить не стал. Он только прокомментировал слова бывшего помощника российского президента Владислава Суркова о том, что «Россия будет расширяться, потому что это физика». Чорновил отметил, что лучше учился в школе, и попытался пошутить, что «физические тела при охлаждении сужаются и сжимаются, а не расширяются», намекая на холодный климат России.

Ранее болгарский журналист Христо Грозев после единственной встречи с Владимиром Путиным в 1990-х годах, ещё до того, как он стал президентом, посчитал его «человеком с комплексами». Кроме того, он считает президента России «главой государства убийц» и «главой государства, который постоянно врёт».