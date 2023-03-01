Экс-депутат Рады осудил США за двойные стандарты Экс-депутат Рады Олейник осудил США за двойные стандарты из-за продажи оружия Тайваню

Фото: Oz Suguitan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подготовка к транспортировке за границу боевых машин Bradley

США транслируют двойные стандарты, угрожая Китаю из-за военной помощи России, при этом поставляя Тайваню оружие в обход КНР, объяснил экс-депутат Рады Владимир Олейник. В беседе с «360» политик осудил действия Вашингтона за несогласованные поездки американских политиков на остров.

Американцы угрожают Китаю за военную помощь России. Называют это вмешательством в право Украины по защите своего суверенитета. Но почему тогда США продают оружие Тайваню без ведома Китая? При этом они признают, что остров является частью страны. То же самое с несогласованными с МИД Китая визитами американских политиков, — пояснил эксперт.

По словам экс-депутата, мир движется к многополярности, но дальнейшее развитие будет невозможно без России, которая является крупным поставщиком энергосырья и рынком сбыта. Олейник отметил, что ситуация в мире может измениться после смены власти, у которой сейчас «находятся не очень адекватные люди», в США и странах Запада. Эксперт считает, что мир в скором времени поймет, что НАТО переходит границы в отношениях с Россией. Он предположил, что на ближайших выборах в США стать новым президентом есть шансы у экс-лидера страны Дональда Трампа, который начал продвигать идеи честной конкуренции в бизнесе, завершения боевых действий и невмешательства в политику других стран.

Есть простое правило: никогда не говори никогда. Мир продолжит меняться, в него придут новые люди, на отношения которых повлияют другие обстоятельства. Главным бенефициаром сегодняшнего миропорядка являются США, а вовсе не генеральный секретарь НАТО, — добавил политик.

Кроме того, Запад ошибся, сделав ставки на Украину. Олейник объяснил, что теперь, когда конфликт решается на поле боя, влиять на судьбу мира будет победитель.

Мир должен развиваться в условиях гармонии и конкуренции, с учетом различных точек зрения. Поэтому сегодня правда на стороне России, Китая и Индии, которые предложили выстраивать отношения по-новому, — заключил Олейник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что мир находится в начале длинного и болезненного транзита в сторону многополярности. Он подчеркнул, что в будущем страны перестанут делиться на «касты».