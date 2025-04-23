Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона Украинский пленный сбил направленный на российского бойца дрон ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Взятый в российский плен украинский боец спас солдата ВС РФ от вражеского дрона-камикадзе, пишет РИА Новости со ссылкой на штурмовика 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Повар. По его словам, украинец «посадил» беспилотный летательный аппарат противодроновым ружьем.

Отправили с военнослужащим, позывной Добрый. Добрый был первым номером, военнопленный — вторым, и вот удачно противодроновым ружьем посадил ударный беспилотник, который был направлен на них, — объяснил военный.

Он добавил, что украинский военный был взят в плен после того, как его обнаружили в заблокированном блиндаже. Солдат имел при себе противодроновое оружие, вместе с ним его и эвакуировали. Путь до точки составлял около трех километров. Во время преодоления этой дистанции бывшие сослуживцы и пытались ликвидировать сдавшегося украинского военного.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ дает приказ уничтожать своих солдат, узнав об их намерениях сдаться в плен Вооруженным силам России. Украинец Николай Ясковец, сложивший оружие, подчеркнул, что пленные в этот момент «перестают быть людьми». Для «отработки» используются FPV-дроны и минометное оружие.