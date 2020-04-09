Мир

Украинский педагог рассказала об Атлантическом океане у берегов Австралии

10:31, 09 апреля 2020
Фото: paul mayall/picture alliance/Global Look Press

На Украине кандидат географических наук допустила серьёзную ошибку во время урока в 10-м классе. Учительница Всеукраинской онлайн-школы перепутала океаны, рассказав, что территорию Австралии омывают воды Атлантики.

Из-за карантина, введённого в Незалежной в связи с пандемией коронавируса, местные телеканалы транслируют видеоуроки для школьников. На ошибку педагога обратила внимание пользователь Twitter Мария Мадзигон.

Оказывается Австралию омывает не Индийский океан, а Атлантический. И это говорит школьникам кандидат географических наук, — написала девушка.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил соотечественников с «обиженными детьми». Он заявил, что большинство заболевших коронавирусом на территории государства младше 60 лет, призвав придерживаться введённых ограничений, писал NEWS.ru.

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