Украинский педагог рассказала об Атлантическом океане у берегов Австралии

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что мир ждёт вызванный пандемией коронавируса политический и экономический хаос и он растянется на поколения. Убивающую людей заразу дипломат назвал опасностью, беспрецедентной по масштабу.

Своё мнение 96-летний Киссинджер высказал в статье, которую опубликовала The Wall Street Journal. По его мнению, счастье человечества и процветание наций возможны лишь при доверии людей к правительствам. Именно власти...