Украинский педагог рассказала об Атлантическом океане у берегов Австралии

https://static.news.ru/photo/6cf5e97c-7a35-11ea-b920-fa163e074e61_660.jpgФото: paul mayall/picture alliance/Global Look Press
На Украине кандидат географических наук допустила серьёзную ошибку во время урока в 10-м классе. Учительница Всеукраинской онлайн-школы перепутала океаны, рассказав, что территорию Австралии омывают воды Атлантики.
Из-за карантина, введённого в Незалежной в связи с пандемией коронавируса, местные телеканалы транслируют видеоуроки для школьников. На ошибку педагога обратила внимание пользователь Twitter Мария Мадзигон.
Оказывается Австралию омывает не Индийский океан, а Атлантический. И это говорит школьникам кандидат географических наук, — написала девушка.
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил соотечественников с «обиженными детьми». Он заявил, что большинство заболевших коронавирусом на территории государства младше 60 лет, призвав придерживаться введённых ограничений, писал NEWS.ru.