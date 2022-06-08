Украинский морпех признался в расстреле мирных жителей Мариуполя

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Вооружённые силы Украины

Адвокат Игорь Вагин, который представляет военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Анатолия Перца, заявил, что его клиент дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей в Мариуполе, пишет ТАСС. Отмечается, что Перец в ходе допроса признался, что выполнял приказы. Он добавил, что приказ о расстреле гражданских отдал командир батальона Евгений Бова.

Мой подзащитный, Перец Анатолий Витальевич, в ходе проведения с ним следственных действий заявил, что признаёт себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских из АКС-74М, — рассказал Вагин.

Подсудимый также сообщил, что оружие ему было выдано капитаном Сергеем Николаенко.

Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, обвиняемые в участии в боевых действиях в Донбассе, ранее частично признали вину в суде ДНР. Иностранным наемникам может грозить высшая мера наказания. Глава ДНР Денис Пушилин ранее подтвердил информацию о том, что британским наемникам грозит смертная казнь из-за обвинений в совершении тяжких преступлений. 4 июня в Генпрокуратуре республики сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении Пиннера и Брагима.