Украинский Минздрав назвал регионы, не готовые к ослаблению мер по COVID-19

https://static.news.ru/photo/a8933aa8-ae32-11ea-b5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Минздрава Украины десять областей страны и Киев пока не готовы к очередному этапу ослабления карантина. В этих регионах превышен порог заболеваемости COVID-19.

В списке, помимо столицы, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская и Черновицкая области.

На утро 14 июня в стране подтверждено 648 новых случаев COVID-19, сообщает Совет национальной безопасности и обороны. В течение суток 13 июня ещё девять человек скончались, 106 выздоровели.

Всего с начала эпидемии на Украине обнаружили 31 154 инфицированных коронавирусом. Сейчас COVID-19 болеют 16 163 человек, 14 082 выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 889 случаях.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено более 7 786 000 инфицированных, более 430 000 человек умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Тесты самого главы государства на COVID-19 отрицательные.