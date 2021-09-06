Украинский министр высказался за сохранение «минского формата»

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Украина не останется наедине с Россией и всегда будет получать помощь от США. В этом в Вашингтоне украинского президента Владимира Зеленского заверил американский коллега Джо Байден, заявил в эфире телеканала ICTV глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ключевая гарантия в том, что президент Байден очень чётко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой, которая будет расти в случае эскалации со...