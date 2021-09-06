Украинский министр высказался за сохранение «минского формата»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:30, 07 сентября 2021
Алексей Резников Фото: Oleksii Reznikov/facebook.com
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что следует сохранить «минский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Он должен остаться, даже если к урегулированию удастся привлечь США, отметил чиновник в эфире телеканала ICTV.
«Минск» ради договорённостей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно сохранить. Любые переговоры нужно сохранять, — подчеркнул Резников.
Ранее стало известно, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могли в ходе встречи принять некие «негласные решения» по ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на дипломатические источники. Собеседники издания сочли тревожным знаком то, что после встречи глав государств не упоминается о Минских соглашениях.