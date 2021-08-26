Украинский министр солгал об эвакуации россиян из Афганистана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным заявлением об эвакуации людей из Афганистана, проведённой российской стороной. На брифинге 26 августа он отметил, что российские самолёты якобы использовали для этих целей не аэропорт Кабула, а занятую талибами авиабазу Баграм, сообщает РИА Новости.

Кулеба добавил , что использование Баграма свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

На самом деле для эвакуации самолёты российского Минобороны прилетали именно в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая, о чём свидетельствуют видеозаписи, публиковавшиеся в зарубежных СМИ. Так, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в международном аэропорту Ил-62М и Ил-76. Там же находятся самолёты западной коалиции и американские военнослужащие.

4 Russian planes evacuating 500 Russian, Ukrainian, Belarusian, Tajik, Kyrgyz, Uzbek nationals from Afghanistan https://t.co/AZz1McaO9R pic.twitter.com/k8JrYu2A32 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 25, 2021

Ранее стало известно, что все россияне, которые пожелали выбраться из Афганистана, были эвакуированы. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Эвакуацию подготовил министр обороны России Сергей Шойгу. На каждом борту были врачи, необходимые медикаменты и оборудование, питьевая вода и наборы питания.