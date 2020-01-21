Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство планирует начать распродажу тюрем. Он поясни, что исправительных учреждений в стране больше, чем нужно в настоящий момент.
Министр отметил, что планирует договориться о механизме, по которому вырученные средства пойдут не в общий фонд бюджета, а непосредственно ведомству. Тогда хотя бы часть из них можно будет потратить на улучшение инфраструктуры.
Ранее бывшие заключённые заявили о том, что в Мариуполе и по всей линии соприкосновения в Донбассе работали тайные тюрьмы Службы безопасности Незалежной, писал NEWS.ru.
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