https://static.news.ru/photo/7b1ec516-3c2b-11ea-83a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство планирует начать распродажу тюрем. Он поясни, что исправительных учреждений в стране больше, чем нужно в настоящий момент.

Министр отметил, что планирует договориться о механизме, по которому вырученные средства пойдут не в общий фонд бюджета, а непосредственно ведомству. Тогда хотя бы часть из них можно будет потратить на улучшение инфраструктуры.

Ранее бывшие заключённые заявили о том, что в Мариуполе и по всей линии соприкосновения в Донбассе работали тайные тюрьмы Службы безопасности Незалежной, писал NEWS.ru.