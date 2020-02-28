https://static.news.ru/photo/80a2d796-5a64-11ea-9265-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласие западных политиков посетить московский парад Победы показало отклонение от курса на международную изоляцию России после присоединения Крыма, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.

Дипломат увидел «постепенное размытие границ твёрдой позиции» и осудил то, что западные лидеры продолжают сотрудничать с Москвой.

[Президент Франции] Макрон едет... Нерукопожатие, как мы его называем, то, что было с самого начала войны на Донбассе, оно действительно несёт потери, это правда. И это надо признать и в наших расчетах учитывать, — цитирует ТАСС интервью Пристайко.

Украинский министр добавил, что страна не изменила своё отношение ко Дню Победы и отметит окончание войны не девятого, а восьмого мая — в День памяти и примирения.

Как писал NEWS.ru, страны НАТО обсуждают приглашения на парад Победы. Запад старается выработать общую позицию: посылать ли официальные деленации на празднование в Москву, и, если да, то кого.