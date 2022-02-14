Украинский кризис: Запад выбрал против России психоз вместо войны

Об ожидаемом российском «вторжении» на Украину в последнее время на Западе сделано немало заявлений, при этом президент США Джо Байден назвал даже точную дату — 16 февраля. Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников
Тема возможного нападения на Украину стала самой горячей в мире, а экстренные телефонные беседы в минувшую субботу Владимира Путина с президентами США и Франции только ещё больше подогрели к ней интерес. Джо Байден, запросивший звонок в Москву, при этом сослался на опыт своих предшественников в годы холодной войны, которые при резком обострении международной обстановки, бросив всё, пытались предотвратить мировую катастрофу.
После часовой беседы двух президентов Белый дом сообщил, что Байден предупредил российского лидера о последствиях вторжения на Украину, пояснив, что США вместе со своими союзниками создадут России серьёзные проблемы в случае обострения ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Путин, в свою очередь, подчеркнул опасность дальнейшей милитаризации Украины странами Запада, при том, что они не оказывают необходимого давления на Киев для выполнения Минских соглашений. Российский президент добавил, что не понимает, зачем в СМИ передаётся заведомо ложная информация о российских намерениях относительно Украины. Также Путин проинформировал Байдена, что Россия подготовила ответы НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности, они будут объявлены в ближайшее время. По словам Ушакова, срочные телефонные разговоры с Путиным запросили и власти многих других стран.
Запад сам завёл себя в колею, которую сейчас ему очень сложно покинуть, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Вся политика Запада сейчас выстроена вокруг реакции на «агрессию» России. Западные политики встали на этот путь, залезли в колею, из которой не могут выйти. Но куда их может эта колея завести? Они понимают, что если не вырулят, то могут столкнуться с серьёзной машиной, которая идёт навстречу, — отметил собеседник интернет-портала.
Как отметил Данилов, Россия предложила Западу гарантии безопасности, которые стали предупреждением о возможной серьёзной аварийной ситуации. С другой стороны, Москва даёт понять, что готова не только к диалогу, но и к развитию самой неблагоприятной ситуации. Запад осознаёт, что второй вариант вполне возможен, и он станет для них капканом. Накал страстей очень высок, но всё же США и их союзники не готовы к быстрой нормализации, считает эксперт.
В то же время заявление Минобороны Великобритании о намерении
Власти Украины
В воскресенье, 13 февраля, по телефону уже общались президенты Джо Байден и Владимир Зеленский, в ходе беседы украинский лидер попросил своего американского коллегу «как можно скорее» посетить Украину. Телеканал CNN
Руководство Украины в создавшейся ситуации думает главным образом о своих креслах, поэтому ведёт себя нелогично и беспомощно, отметил в беседе с NEWS.ru директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
С одной стороны, Зеленский отдаёт команды в русле требований Байдена, с другой — маневрирует, убеждает, что не надо паниковать, не всё так страшно. Зеленский и его компания понимают, что продолжение такой мистификации, как «Путин нападёт», способно угробить всю экономическую систему Украины. Страна уже потеряла выведенных почти $15 млрд, управленцы бросают свои рабочие места, люди уезжают. Но и надо делать то, что заказали США. Вот в данное время всё это вошло в противоречие.
В понедельник курс российского рубля заметно ослаб по отношению к бивалютной корзине из-за новой порции геополитического негатива,
Американский аналитический центр RAND Corporation в 2019 году разработал сценарий экономической войны против России, в котором указаны все средства давления: дестабилизация на Украине, в Белоруссии, на Южном Кавказе, в Средней Азии, санкционная война, давление на экономику. Всё это рассматривалось как средства сдержать экономическое развитие России и не дать ей возможность перевооружить армию. Удар по рублю ими рассматривается в том числе, — сказал экономист и политик.
Нагнетание военного психоза иной раз разрушает противника не хуже, чем вооружённые конфликты. Гонка вооружений, например, стала одной из серьёзных причин распада СССР. В нынешней ситуации от «милитаристского психоза» уже экономически страдают как Россия, так и Украина. Западу выгодно их обоюдное ослабление — тогда свои задачи ему будет решать в этом регионе мира намного проще.