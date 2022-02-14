Украинский кризис: Запад выбрал против России психоз вместо войны

Об ожидаемом российском «вторжении» на Украину в последнее время на Западе сделано немало заявлений, при этом президент США Джо Байден назвал даже точную дату — 16 февраля. Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников сообщило , что «нападение» произойдёт на день раньше. Пентагон в минувшие выходные не подтвердил эти даты, но устами своего пресс-секретаря Джона Кирби привнёс ещё большую сумятицу, добавив , что столкновения могут начаться в любой день. США намерены вывезти всех своих госслужащих за два дня, а дипломаты переезжают из Киева во Львов. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за «опасений военного конфликта». В чьих интересах проходит нагнетание «милитаристского психоза», как выразилась спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова, вокруг Украины — в материале NEWS.ru.

Тема возможного нападения на Украину стала самой горячей в мире, а экстренные телефонные беседы в минувшую субботу Владимира Путина с президентами США и Франции только ещё больше подогрели к ней интерес. Джо Байден, запросивший звонок в Москву, при этом сослался на опыт своих предшественников в годы холодной войны, которые при резком обострении международной обстановки, бросив всё, пытались предотвратить мировую катастрофу.

После часовой беседы двух президентов Белый дом сообщил, что Байден предупредил российского лидера о последствиях вторжения на Украину, пояснив, что США вместе со своими союзниками создадут России серьёзные проблемы в случае обострения ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Путин, в свою очередь, подчеркнул опасность дальнейшей милитаризации Украины странами Запада, при том, что они не оказывают необходимого давления на Киев для выполнения Минских соглашений. Российский президент добавил, что не понимает, зачем в СМИ передаётся заведомо ложная информация о российских намерениях относительно Украины. Также Путин проинформировал Байдена, что Россия подготовила ответы НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности, они будут объявлены в ближайшее время. По словам Ушакова, срочные телефонные разговоры с Путиным запросили и власти многих других стран.

Джо Байден White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Запад сам завёл себя в колею, которую сейчас ему очень сложно покинуть, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Вся политика Запада сейчас выстроена вокруг реакции на «агрессию» России. Западные политики встали на этот путь, залезли в колею, из которой не могут выйти. Но куда их может эта колея завести? Они понимают, что если не вырулят, то могут столкнуться с серьёзной машиной, которая идёт навстречу, — отметил собеседник интернет-портала.

Как отметил Данилов, Россия предложила Западу гарантии безопасности, которые стали предупреждением о возможной серьёзной аварийной ситуации. С другой стороны, Москва даёт понять, что готова не только к диалогу, но и к развитию самой неблагоприятной ситуации. Запад осознаёт, что второй вариант вполне возможен, и он станет для них капканом. Накал страстей очень высок, но всё же США и их союзники не готовы к быстрой нормализации, считает эксперт.

В то же время заявление Минобороны Великобритании о намерении поддержать возможное решение Украины отказаться от вступления в НАТО Данилов охарактеризовал как возможный сигнал России. Он напомнил, что Лондон «всегда был в отношениях с Москвой барометром, показывающим, куда отклоняется стрелка». Не исключено, что Лондон получил определённый месседж из Вашингтона, поскольку Белый дом из политических соображений не может подать его напрямую Москве.

Власти Украины призвали своих сограждан не поддаваться панике, которая, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, «лучше танков и автоматов уничтожает государства». Он призвал доверять государству и верить в украинскую армию. Служба безопасности Украины в своём заявлении подчеркнула , что против Украины развязана информационная война. На самом деле, как считают в СБУ, сведения о реальном положении дел в стране сильно искажены, что уже подорвало единство общества. Хотя, как оказалось, так не считают украинские олигархи и бизнесмены, покинувшие страну в воскресенье, 13 февраля. Как рассказала газета «Украинская правда», только в этот день из страны вылетели 20 чартерных рейсов и частных самолётов.

В воскресенье, 13 февраля, по телефону уже общались президенты Джо Байден и Владимир Зеленский, в ходе беседы украинский лидер попросил своего американского коллегу «как можно скорее» посетить Украину. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что такой визит в создавшейся ситуации нереален. Но в понедельник Украине послал «сигнал поддержки и солидарности» Берлин — так назвали в ведомстве канцлера Германии Олафа Шольца его однодневный визит в Киев. После переговоров с Зеленским германский канцлер отправится в Москву на встречу с Путиным.

Руководство Украины в создавшейся ситуации думает главным образом о своих креслах, поэтому ведёт себя нелогично и беспомощно, отметил в беседе с NEWS.ru директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

С одной стороны, Зеленский отдаёт команды в русле требований Байдена, с другой — маневрирует, убеждает, что не надо паниковать, не всё так страшно. Зеленский и его компания понимают, что продолжение такой мистификации, как «Путин нападёт», способно угробить всю экономическую систему Украины. Страна уже потеряла выведенных почти $15 млрд, управленцы бросают свои рабочие места, люди уезжают. Но и надо делать то, что заказали США. Вот в данное время всё это вошло в противоречие. Михаил Погребинский глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии

В понедельник курс российского рубля заметно ослаб по отношению к бивалютной корзине из-за новой порции геополитического негатива, сделали вывод экономисты. По сообщениям с МосБиржи, курс доллара достиг отметки в 78,29 рубля. На него тоже повлиял ажиотаж вокруг Украины. Если учесть, что Запад не первый год применяет методы гибридных войн, нельзя исключать, что этот «милитаристский психоз» тоже стал своеобразным ударом по российской экономике, отметил в беседе с NEWS.ru член президиума Совета по внешней и оборонной политике, экономист Александр Лосев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский аналитический центр RAND Corporation в 2019 году разработал сценарий экономической войны против России, в котором указаны все средства давления: дестабилизация на Украине, в Белоруссии, на Южном Кавказе, в Средней Азии, санкционная война, давление на экономику. Всё это рассматривалось как средства сдержать экономическое развитие России и не дать ей возможность перевооружить армию. Удар по рублю ими рассматривается в том числе, — сказал экономист и политик.

Нагнетание военного психоза иной раз разрушает противника не хуже, чем вооружённые конфликты. Гонка вооружений, например, стала одной из серьёзных причин распада СССР. В нынешней ситуации от «милитаристского психоза» уже экономически страдают как Россия, так и Украина. Западу выгодно их обоюдное ослабление — тогда свои задачи ему будет решать в этом регионе мира намного проще.