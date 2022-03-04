Украинский кризис дал Макрону шанс на переизбрание

Ситуация вокруг российской специальной операции на Украине, похоже, усилила предвыборные позиции президента Франции Эммануэля Макрона. Это продемонстрировали последние опросы общественного мнения. Стремление главы Пятой республики усилить свою внешнеполитическую активность лишний раз показал его телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. Несмотря на то что эта дипломатия слабо влияет на урегулирование, она создаёт вполне «полезный» для французского лидера информационный фон.

Опрос компании Harris Interactive продемонстрировал , что Макрон обладает 27% поддержки на президентских выборах. В то же время исследование Ifop дало ему 28%. Это примерно на 10 процентных пунктов выше, чем у лидера ультраправых Марин Ле Пен, которая занимает второе место в рейтингах. Именно она, как считается, может создать конкуренцию действующему президенту Франции во втором туре. Ещё одно понимание картины даёт соцопрос Elabe. По его выводам , Макрона поддерживают 25% населения.

Продвижение в рейтингах произошло даже несмотря на то, что глава Пятой республики сократил график предвыборных мероприятий внутри страны, делегировав часть рутины премьер-министру Жану Кастексу. В эти выходные Макрон провёл всего два часа на ведущей сельскохозяйственной выставке Франции, которая является обязательным пунктом для всех кандидатов. Кроме того, как сообщается, президент отказался от части уличных выступлений.

Мы не можем организовать большие, шумные митинги, которые устремлены в будущее, в то время как война идёт сейчас, — заявил один из представителей макроновской партии «Вперёд, республика!». — Тон [предвыборной кампании] будет более официальным и менее напористым.

Несмотря на то что внешнеполитическая повестка, как правило, не является решающим фактором в предвыборной гонке во Франции, с началом российской специальной операции на Украине многое изменилось. Управляющий директор консалтинговой компании Eurasia Group Моджтаба Рахман предположил , что свою роль сыграла в том числе медийность Макрона на фоне последних событий.

Нет никакого желания смещать действующего президента в разгар войны на нашем континенте, — в то же время заметил аналитик.

Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профессор политологии в университете Ниццы Венсан Мартиньи, в свою очередь, выразил уверенность, что шансы других кандидатов переиграть Макрона теперь очень малы.

В действительности, Макрон не лучший, он единственный, — пояснил исследователь.

Инсайдеры в лагерях других кандидатов в президенты утверждают, что в нынешней ситуации оказалось крайне трудно найти углы атаки на президента Франции.

Мы не можем нападать на Макрона, когда он представляет Францию ​​на международной арене, — говорит Жан-Филипп Танги, заместитель директора в предвыборном штабе Ле Пен. — В политике всегда есть доля театральности, но если обстоятельства настолько серьёзны, мы не будем начинать мелкие споры.

Впрочем, критику со стороны оппозиционных партий встретило намерение Макрона поставить на паузу некоторые предвыборные мероприятия. По словам Танги, это попытка использовать боевые действия, чтобы «избежать предвыборной кампании». Так же происходило и с пандемией, говорит представитель Ле Пен.

Это означает, что он (Макрон. — NEWS.ru) может представить себя как отца нации и даже подойти к выборам как к молчаливому продлению своего мандата, — заметил неназванный представитель Социалистической партии.

Президент Франции Эммануэль Макрон European Union/XinHua/Global Look Press

Дополнительным «бонусом» для Макрона в ситуации всеобщего осуждения российских действий на Украине стало то, что трое его основных конкурентов — лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, Ле Пен и одиозный полемист Эрик Земмур — в недавнем прошлом открыто восхищались тем, что делает Кремль на международной арене, и обвиняли Запад в преувеличении «российской угрозы». Сейчас это автоматический фактор токсичности, но, по мнению аналитиков, подобные ярлыки вряд ли нанесут радикальный удар по позициям оппонентов Макрона. Падение из-за этого может быть, но не больше чем на пару процентных пунктов.

Интереснее другое. Некоторые политики полагают, что в долгосрочной перспективе украинский кризис обещает нанести серьёзный удар по Макрону. Как заявил Politico один из бывших министров, который представляет партию «Республиканцы», нынешняя ситуация вокруг российской спецоперации делает непрозрачным всё во внутренней политике. Если боевые действия затянутся на длительный срок, это будет провалом для всех международных посредников, и «Макрон — один из них», говорит он. По его словам, даже личный визит действующего президента Франции в Москву не помог процессу урегулирования, хотя Макрон намекал, что смог чего-то добиться на переговорах.

Кризис приведёт либо к кристаллизации поддержки французского лидера, либо усилит оппозицию, если будет замечено, что он «в конечном итоге получил пощёчину», подытожил собеседник Politico.