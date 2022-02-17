Россия попросила МИД Черногории усилить охрану у здания её посольства

Российское посольство обратилось в МИД Черногории с заявлением усилить охрану здания из-за опасений возможных провокаций со стороны украинцев, которые 19 февраля проведут «марш единения» на территории Черногории. Этот марш организовывается украинским консулом, который в своём призыве прийти на шествие добавил хештег «РоссияДолжнаБытьУничтожена», говорится в Telegram-канале официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Спустя некоторое время консул Украины убрал этот хештег.

Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован «марш единения», организуемый украинским посольством, — написала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украине стоит успокоиться и перестать слушать чепуху о «российском вторжении». По её словам, несмотря на истерию в СМИ, «войны» не случилось.

Она также обвинила медиа и источники, заявляющие о готовящемся вторжении России на Украину, в глобальной провокации. По её словам, кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, «такой информации нет ни у кого».

Как заявил глава МИД РФ России Сергей Лавров, истерия западных стран о готовящемся «вторжении» России на территорию Украины вызывает недоумение, а попытки указывать Москве, как действовать, говорят об отсутствии воспитания.