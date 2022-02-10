Украинский генерал рассказал о «бумажной» армии и «штабных крысах»

Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что отсутствие учений и кризис с финансированием привели к возникновению в ВСУ поколения «бумажной армии». Позже вместо воинов появились «штабные крысы», отметил он в беседе с «Новым временем».

Когда в середине 1990-х финансирование вооружённых сил в том объёме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных. Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге, — вспомнил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

Он добавил, что оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму. Теперь оценивались порядок в спальных помещениях и количество папок, тетрадей, других документов.

Позже появилось поколение «Power Point — рейнджеров». Они росли, как считает генерал, на создании презентаций и слайдов.

Это привело к тому, что называется, в моём понимании, «мышиная возня», которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались, — заключил Кривонос.

Ранее стало известно, что Украина получила от Британии «ракеты для борьбы с российским флотом» в Чёрном море, рассказал украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Дипломат также сообщил, что британская сторона планирует выстраивать дружеские отношения с Украиной. По этой причине Лондон ранее заключил с Киевом военное соглашение на $2 миллиарда.