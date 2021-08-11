Украинский генерал раскритиковал Зеленского за рискованный полёт со свитой

Заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что президент страны Владимир Зеленский и другие руководители грубо нарушили правила безопасности при визите на остров Змеиный. Генерал в Facebook указал, что решение лететь туда всем вместе на одном вертолёте является непрофессиональным и необдуманным.

На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны это закон. А здесь целый штаб страны в одном вертолёте летит над морем под прицелом российских ракет, — подчеркнул Кривонос.

Своё мнение он высказал после появления на официальном сайте президента Украины фотографий визита. На кадрах следом за президентом из вертолёта выходит вся его свита.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина. Об этом заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины генерал Геннадий Москаль. По его словам, именно поэтому Зеленский не решится на встречу с президентом РФ не только в Москве, но даже в других местах, к примеру в Ватикане или Вене.