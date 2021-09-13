Украинский генерал раскритиковал Киев за решение принять афганских беженцев
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:23, 13 сентября 2021
Анатолий МогилёвФото: Анатолий-Могилев/facebook.com
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Бывший глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв раскритиковал Киев за решение принять беженцев из захваченного талибами Афганистана. По его словам, Украина не может содержать мигрантов, так как у страны не хватает денег даже на помощь переселенцам из Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов, — признался Могилёв.
Генерал добавил, что подобная инициатива Киева повышает риск проникновения в страну террористов. Могилёв отметил, что на содержание афганских беженцев правительство собирается выделить 700 млн гривен (почти 2 млрд рублей) из государственной казны и назвал решение Зеленского «красивым жестом» перед поездкой в США с визитом к Джо Байдену.
Ранее Мария Захарова прокомментировала возможный план НАТО по размещению беженцев из Афганистана в Центральной Азии. По её мнению, подобная инициатива может обернуться для Европы катастрофой.
16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.