Украинский генерал раскритиковал Киев за решение принять афганских беженцев

Бывший глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв раскритиковал Киев за решение принять беженцев из захваченного талибами Афганистана. По его словам, Украина не может содержать мигрантов, так как у страны не хватает денег даже на помощь переселенцам из Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов, — признался Могилёв.

Генерал добавил, что подобная инициатива Киева повышает риск проникновения в страну террористов. Могилёв отметил, что на содержание афганских беженцев правительство собирается выделить 700 млн гривен (почти 2 млрд рублей) из государственной казны и назвал решение Зеленского «красивым жестом» перед поездкой в США с визитом к Джо Байдену.

Ранее Мария Захарова прокомментировала возможный план НАТО по размещению беженцев из Афганистана в Центральной Азии. По её мнению, подобная инициатива может обернуться для Европы катастрофой.