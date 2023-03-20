Украинский генерал пожаловался британцам на потери ВВС Командующий ВВС Украины Голубцов: лучшие пилоты ВСУ погибли в ожидании F-16 от Запада

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов рассказал британской газете Times, что страна теряет лучших военных пилотов в ожидании F-16. Он подчеркнул, что украинские летчики могут освоить западную технику за несколько месяцев, вопреки заявлениям представителей НАТО. Военный добавил, что двое пилотов, которые недавно вернулись из США рассказали, что за три недели на тренажерах смогли добиться успехов в управлении F-16.

Они провели там три недели и на тренажере F-16 обучались тому, как летать вместе в качестве двух пилотов, использовать вооружения. Результаты вышли очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода, — сказал Голубцов.

Он также пожаловался на устаревшую технику и промедления со стороны НАТО с поставками западного вооружения.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что власти страны готовы отправить Варшаве истребители в ответ на отправку Польшей МиГ-29 Украине. Он напомнил, что Великобритания отправила Польше танки Challenger 2 после передачи Варшавой Киеву боевых танков Т-72. Он при этом отметил, что Соединенное Королевство пока не получало никаких запросов от польской стороны по этому вопросу.

Накануне военкоры сообщили, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали интенсивное наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска. Военные «Вагнера» активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами. Во время боев 18 марта войска смогли продвинуться в районе Буденовки еще на несколько кварталов.