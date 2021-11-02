Украинский генерал пообещал РФ в случае войны «кровавую баню»

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россию ждёт «кровавая баня», если начнутся боевые действия на территории Украины. Захватом земли дело не закончится, отметил офицер в статье, опубликованной изданием «Главред».

Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнёт войну, то его на Украине ждёт «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится, — считает Романенко.

Он также подчеркнул, что Россия якобы «стягивает войска» к границе с Украиной и длится это уже несколько недель.

В целом новое сосредоточение на границе опасно, Украине при необходимости нужно быть готовой к объявлению военного положения, — указал Романенко.

Ранее стало известно, что размещение российских военных якобы на границе с Украиной подтверждается спутниковыми снимками. Их опубликовало американское издание Politico. Издание пояснило, что новые изображения показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области. При этом она граничит лишь с Белоруссией, а от Украины отделена Брянской областью.