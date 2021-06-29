Корабли Украины и НАТО могут совершить проход в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender. Об этом сообщил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, Украина и её союзники по НАТО могут выбрать короткий маршрут из Одессы в Батуми через мыс Фиолент. Романенко считает, что вторжение Defender в российские воды можно охарактеризовать как протест.

Это правильно, россияне понимают только силу, — подчеркнул украинский генерал.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Ранее стало известно, что инцидент с эсминцем Defender мог привести к военному столкновению. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.