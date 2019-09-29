https://static.news.ru/photo/bdcaedd0-e27c-11e9-9158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия значительно усилила свои позиции на мировой арене. Об этом свидетельствует то, что Запад фактически отказался от поддержки Украины и «перешёл на сторону» Москвы. Об этом в интервью интернет-каналу UkrLife заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России, — подчеркнул эксперт.

По словам Перепелицы, России за последние годы удалось заполнить «вакуум», который появился из-за кардинальной перестановки сил в мире. США потеряли свои лидирующие позиции на всём постсоветском пространстве, и их место заняла Россия. Политолог также заявил, что Украине следует усиливать армию и переходить к «активной обороне», передаёт РИА Новости .

Ранее в Германии рассказали об «огромной победе» Путина в Турции. Как заявил немецкий профессор политологии Томас Егер, в результате конфликта Анкары и Вашингтона из-за покупки российских С-400 Турция может выйти из НАТО. Кроме того, по его мнению, сделка с Турцией способствует стремительному росту репутации России в мире.При этом укрепление связей Москвы и Анкары политолог назвал «международной сенсацией», писал News.ru.