Украинский эксперт сообщил о возможности провокации Киева у границ РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться добиться блокировки «Северного потока — 2». Для этого он способен устроить военную провокацию на границе с Россией. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщил директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.
По мнению Стоякина, в результате провокации Зеленский
Какие это будут доказательства — неважно, так как участие России в этой провокации вообще необязательно. Они справятся сами, — высказал предположение политолог.
После этого США и Европа будут вынуждены поддержать Украину, полагает Стоякин. Это с высокой долей вероятности приведёт к блокировке газопровода «Северный поток — 2».
При этом Василий Стоякин сравнил подобную провокацию с использованием ядерного оружия и предположил, что такой шаг может привести к кризису внутри Украины и навредить самому Зеленскому.
«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.