Украинский эксперт сообщил о возможности провокации Киева у границ РФ

https://static.news.ru/photo/a24ade3c-e275-11e9-93cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться добиться блокировки «Северного потока — 2». Для этого он способен устроить военную провокацию на границе с Россией. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщил директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

По мнению Стоякина, в результате провокации Зеленский получит возможность обвинить Москву в нападени на Киев. В качестве подтверждения он предъявит некие «доказательства» атаки со стороны России.

Какие это будут доказательства — неважно, так как участие России в этой провокации вообще необязательно. Они справятся сами, — высказал предположение политолог.

После этого США и Европа будут вынуждены поддержать Украину, полагает Стоякин. Это с высокой долей вероятности приведёт к блокировке газопровода «Северный поток — 2».

При этом Василий Стоякин сравнил подобную провокацию с использованием ядерного оружия и предположил, что такой шаг может привести к кризису внутри Украины и навредить самому Зеленскому.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.