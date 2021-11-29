Экс-глава МИД Украины призвал разделить Россию на 15 стран

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко попросил западные страны развалить Россию. По его мнению, РФ можно разделить на несколько маленьких государств без ядерного оружия. Об этом он заявил в эфире украинского Пятого канала.

Представьте себе, что на месте нынешней Российской Федерации создаётся группа независимых 10-15 государств, которые не являются ядерными. <…> Кто от этого выиграет? Да все выигрывают, — считает Огрызко.

По его мнению, Запад должен «идти до конца» в этoм вопросе и потратить сотни миллиардов долларов, чтобы на месте России возникли новые страны. Как считает Огрызко, США и Евросоюз смогут хорошo на них заработать и вернуть себе потраченные деньги.

Это не первое выступление Огрызко с такой «инициативой». Ранее он заявлял, что Украине и западным странам невыгодно, чтоб Россия была большой страной. Однако на вопрос о границах таких государств эксперт ответить затруднился, заявив, что они якобы «уже прорисовываются» на карте.

Кроме того, Огрызко предрекал, что Россия распадётся на составные части в течение ближайших 50 лет. Проблемными сферами в стране он назвал экономику и политику, а также то, что Россия «проиграла» в гонке вооружений Западу.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что жителям страны не стоит надеяться на распад России. В эфире телеканала NewsOne политик отметил, что такие мысли приходят в голову лишь недалёким людям.