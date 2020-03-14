https://static.news.ru/photo/e7eabc0c-65f9-11ea-be84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад не готов принять Украину, поэтому Киеву стоит сделать выбор в пользу Китая и продать ему ресурсы в обмен на защиту от России. Такого мнения придерживается экономист Игорь Селецкий.

Он пояснил, что сегодня у Украины нет никаких шансов стать членом Евросоюза. При этом эксперт отметил, что Запад сегодня разобщён и утратил свои ценности. Сегодня там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы глав государств-лидеров.

Селецкий также раскритиковал Европу за то, что она «постоянно у всех просит прощения», решает несуществующие проблемы и при этом не замечает очевидных. По его словам, Запад разучился защищаться, в отличие от украинцев, которые «готовы отстаивать свою страну с оружием в руках».

Если Запад нас продаёт, то у нас нет другого выбора, — написал экономист в статье, опубликованной интернет-изданием «Зеркало недели».

Экономист пояснил, что Пекин интересуют только ресурсы. В отличие от Запада он не навязывает никому «свой китайский мир».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной рады Владимир Вятрович заподозрил Россию к подготовке захвата Украины и Белоруссии. По его мнению, об этом свидетельствует закон о выдаче гражданства украинцам и белорусам без экзамена на знание русского языка.