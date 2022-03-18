Украинский диверсант рассказал, как готовят бойцов Сил специальных операций

Луганский информационный центр опубликовал видео с допросом задержанного российскими войсками украинского диверсанта в Бердянске, который рассказал, как готовили бойцов Сил специальных операций (ССО). Данное подразделение на Украине относят к элитным. Несмотря на это, задержанный военный заявил, что кандидатов «заставляли таскать брёвна и ползать».

Курс длился две недели. Нас заставляли таскать брёвна и ползать. Задалбливали всякой ерундой, — пожаловался диверсант.

По его словам, подготовку курировали иностранные инструкторы. Сам военный не причисляет себя к «элитным» военным, так как ветераны ССО не одобряли участие западных партнёров в подготовке бойцов подразделения.

Ранее российский лётчик-герой, который 18 марта посадил подбитый вертолёт Ка-52, рассказал, что его командира во время одного из следующих полётов пытался ликвидировать украинский снайпер. Но пуля не достигла цели и застряла в прицельной системе, хотя снайпер целился в небронированную часть машины. Комментарий пилота опубликовала в своём Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.