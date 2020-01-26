Пауза после «нормандского» саммита в Париже провоцирует рост недовольства во Франции президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил дипломат и депутат Рады Олег Волошин.
По его словам, все достигнутые на саммите договорённости (подписание коммюнике, разведение войск в Донбассе) отодвинулось в сторону.
Мы видим, что там (в Верховной раде. — NEWS.ru) идёт острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений, — сказал депутат.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
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