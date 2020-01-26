https://static.news.ru/photo/f0fed47e-403b-11ea-9c15-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Пауза после «нормандского» саммита в Париже провоцирует рост недовольства во Франции президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил дипломат и депутат Рады Олег Волошин.

По его словам, все достигнутые на саммите договорённости (подписание коммюнике, разведение войск в Донбассе) отодвинулось в сторону.

Мы видим, что там (в Верховной раде. — NEWS.ru) идёт острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений, — сказал депутат.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.