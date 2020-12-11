Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой

https://static.news.ru/photo/f5af76d2-3bde-11eb-a874-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Провести военную операцию по захвату Крыма призвал экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный.

Дипломат считает, что первые пять лет после потери полуострова Украина могла восстановить контроль над ним путём мирной реинтеграции. Но сейчас сомнения в применении силы для возвращения Крыма улетучились.

Нужно чётко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой, — заявил он в эфире крымско-татарского телеканала ATR.

Политик считает, что сначала Киеву необходимо отселить с полуострова всех, «кто лоялен». Как это сделать, он не указал. Потом, по мнению Бессмертного, нужно решать эту проблему путём построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как писал NEWS.ru, ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.