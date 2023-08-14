Украинский дипломат утонул в Армении: как это случилось, почему не спасли

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Александр Сенченко

В Армении временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко утонул в озере Севан. Тело было обнаружено в 25 метрах от берега. Что известно о гибели дипломата, почему его не спасли?

Что известно о смерти Сенченко

По данным источников Sputnik Армения, украинский дипломат скончался 13 августа во время купания в озере. Спасательная служба МВД страны сообщила, что тело заметили в воде, в 25 метрах от берега. Подоспевшим медикам оставалось только констатировать смерть.

В МИД Украины подтвердили гибель Сенченко и выразили слова соболезнования по поводу его кончины.

«Министерство иностранных дел Украины с глубокой печалью сообщает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко», — говорится в заявлении ведомства.

Какие должности занимал Сенченко

Александр Сенченко начал свою работу в МИД Украины в 2003 году. В течение своей дипломатической карьеры он работал на различных должностях в аппарате министерства в Первом территориальном управлении, департаменте евро-атлантнического сотрудничества и новых вызовов, департаменте секретариата министра и Шестом территориальном управлении.

Дипломат во время работы направлялся в долгосрочные командировки в иностранные дипломатические представительства, в том числе России. С 2022 года возглавлял посольство Украины в Армении.

Фото: mineconomy.am Александр Сенченко

Кто еще погиб на воде летом 2023 года

25 июля стало известно о смерти личного шеф-повара экс-президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелла. Тело было найдено в пруду, который располагается неподалеку от поместья Мартас-Виньярд бывшего американского лидера в штате Массачусетс. Он занимался греблей и не смог удержаться на поверхности воды, потому что был без спасательного жилета.

«В последующие годы мы узнали его как теплого, веселого, необыкновенно доброго человека, который сделал нашу жизнь чуточку ярче. Наши сердца разбиты из-за того, что он погиб», — прокомментировал трагедию Обама.

1 июля стало известно, что прокурор республики Чувашия Андрей Фомин утонул во время заплыва через Волгу. Спасатели достали его на берег уже без сознания. Медики пытались откачать Фомина, но безуспешно. В момент заплыва он был в гидрокостюме.

18 июня была потеряна связь с батискафом Titan, на котором к месту крушения знаменитого «Титаника» отправились пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Последний установил три рекорда Гиннесса: самое быстрое кругосветное путешествие вокруг Земли через оба полюса, самая большая дистанция, пройденная в самой глубокой части океана, и наибольшая продолжительность пребывания на такой глубине (4 часа 15 минут).

Причиной трагедии стало высокое давление, возможная разгерметизация и последовавшая за ней имплозия — взрыв, направленный внутрь.

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