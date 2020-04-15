Украинский депутат заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4bd8f956-7f11-11ea-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский сдал анализ на наличие коронавируса в организме, его результат оказался положительным. Предприниматель отметил, что не наблюдает у себя никаких симптомов инфекции, температура держится в пределах нормы.

Компьютерная томография лёгких не выявила никаких отклонений, уточнил один из богатейших людей Незалежной.

До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением, — написал Новинский в посте в Facebook.

Депутат подчеркнул, что решил сообщить о заражении коронавирусом сам «во избежание разного рода кривотолков». Он отметил, что будет соблюдать все предписания медиков и режим изоляции, а все, с кем он контактировал в последнее время, также пройдут тесты.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, писал NEWS.ru.