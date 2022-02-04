Украинский депутат рассказал о «санкциях» США против Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в связи с «прямым запретом» со стороны США. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Чёрный.Он напомнил, что Игры всегда считались символом мира, однако сейчас лидеры ряда западных стран призвали бойкотироваьт спортивные соревнования в Китае.

Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны, — написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

По мению Чёрного, руководство государства не думает о спорте и атлетических достижениях, зато украинским спортсменам рекомендовали не фотографироваться с российскими коллегами. Парламентарий полагает, что данное решение также исходит от Зеленского.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что мужчина в «украинской» куртке пытался спровоцировать его на конфликт на Олимпийских играх в Пекине. Он нецензурно выражался и кричал в его сторону. Инцидент произошёл в пресс-центре Пекина. По словам российского журналиста, он случайно задел перегородку, где сидел мужчина в «украинской» куртке, но тут же извинился. Однако мужчина начал нецензурно выражаться в его адрес.