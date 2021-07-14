Украинский депутат раскрыл обман Киева по «Северному потоку — 2»

Украинские власти вводят народ в заблуждение своими заявлениями о том, что российский газопровод «Северный поток — 2» можно блокировать. Это и есть главный обман Киева, связанный с этим проектом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, все эти разговоры являются заявлениями для внутреннего пользования.

Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо «потоков», которые уже были построены, — отметил Дубинский.

Он добавил, что Украина не может повлиять на коммерческие проекты, которые находятся вне её территории.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии «нормального газоснабжения» после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Речь идёт о долгосрочных гарантиях на 10–15 лет.