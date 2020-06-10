Украинский депутат призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию

Депутат Тернопольского городского совета Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского создать ядерное оружие и направить его на Россию. Это, по мнению парламентария, должно «помешать захвату Одессы» и других украинских районов.
Свой призыв к главе государства муниципальный депутат опубликовал в Facebook. Билан считает необходимым в экстренном порядке разработать 1более сотни атомных зарядов и «грязных бомб». Затем он предлагает установить боеголовки на ракеты «Нептун» и привести их в состояние полной готовности, задав координаты Москвы и Петербурга.
Тем самым, по мнению Билана, Киев сможет пресечь поползновения РФ в направлении Одесской, Херсонской и Николаевской областей.
Ранее украинское агентство Defense Express
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