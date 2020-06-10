Мир

Украинский депутат призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию

19:07, 10 июня 2020
Тарас Билан Тарас Билан Фото: taras.bilan.7/facebook.com

Депутат Тернопольского городского совета Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского создать ядерное оружие и направить его на Россию. Это, по мнению парламентария, должно «помешать захвату Одессы» и других украинских районов.

Свой призыв к главе государства муниципальный депутат опубликовал в Facebook. Билан считает необходимым в экстренном порядке разработать 1более сотни атомных зарядов и «грязных бомб». Затем он предлагает установить боеголовки на ракеты «Нептун» и привести их в состояние полной готовности, задав координаты Москвы и Петербурга.

Тем самым, по мнению Билана, Киев сможет пресечь поползновения РФ в направлении Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Ранее украинское агентство Defense Express оценило недавний полёт над Арктикой у границы с Россией стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США. Автор статьи указывает, что бомбардировщик располагает крылатыми ракетами. Они способны «нанести удар» по России без захода самолётов в воздушную зону, которую охраняют ЗРК С-400 «Триумф», писал NEWS.ru.

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