Украинский депутат призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию

https://static.news.ru/photo/6960370a-ab35-11ea-91e8-fa163e074e61_660.jpg Тарас Билан Фото: taras.bilan.7/facebook.com

Депутат Тернопольского городского совета Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского создать ядерное оружие и направить его на Россию. Это, по мнению парламентария, должно «помешать захвату Одессы» и других украинских районов.

Свой призыв к главе государства муниципальный депутат опубликовал в Facebook. Билан считает необходимым в экстренном порядке разработать 1более сотни атомных зарядов и «грязных бомб». Затем он предлагает установить боеголовки на ракеты «Нептун» и привести их в состояние полной готовности, задав координаты Москвы и Петербурга.

Тем самым, по мнению Билана, Киев сможет пресечь поползновения РФ в направлении Одесской, Херсонской и Николаевской областей.