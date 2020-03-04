Фотография заявления главы украинского кабинета министров Алексея Гончарука об отставке появилась в Сети. Снимок опубликовал депутат Александр Качура. Он отметил, что отставку будут согласовывать в ходе заседания комитета по вопросам организации государственной власти.
Документ датирован 3 марта. Ранее о том, что парламент получил заявление Гончарука об увольнении с поста премьера Украины, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
На место Гончарука может быть назначен нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль, писал NEWS.ru.
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