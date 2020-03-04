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Европейский вещательный союз ввёл запрет на поездки персонала до 13 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Ограничение касается и исполнительного продюсера Евровидения Йона Ола Санда.

Запрет ввели после того, как один из сотрудников EBU заболел коронавирусом в Швейцарии. Также Израиль не будет присутствовать на встрече глав делегаций в Роттердаме в связи с рекомендацией Минздрава страны...